App Onyon, da Torino ai locali italiani il menu digitale

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Dopo Torino si diffonde nei locali di tutta Italia Onyon (On your own), l'app creata da Marco Actis e Paola Lombardi per migliorare la gestione degli ordini di pub, birrifici e cocktail bar. "L'obiettivo - spiega Actis - è ridurre i tempi di attesa del cliente consentendo di pagare al tavolo direttamente dal proprio smartphone in totale autonomia e in qualsiasi momento, anche con conti separati, Un modo per aumentare lo scontrino medio e il fatturato: nei locali che usano l'app i nuovi ordini sono il 30% in più e si agevola anche il turnover dei tavoli".

Onyon è nata a Torino nel 2020: è stata attivata in oltre 100 locali. Poi a settembre è arrivata a Milano e in molte altre città italiane. Ha ricevuto un primo investimento da 200.000 euro da una holding di partecipazioni finanziarie e ora sta cercando nuovi investitori.

Actis ha già un'esperienza di successo alle spalle: ha creato nel 2011 Pony Zero, la startup del last mile delivery per la consegna di pacchi e documenti a impatto zero prevalentemente in bici, poi venduta nel 2018. (ANSA).