Costruttori e banche: "Ora chiarimenti sul superbonus"

Non c'è pace per il superbonus. La norma per superare l'impasse sulla cessione dei crediti alle banche è stata inserita nel decreto Aiuti Bis ma non è ancora legge. Il testo del decreto potrà essere convertito solo all'inizio della prossima settimana, sul filo di lana di fine legislatura, e solo allora la norma avrà una sua efficacia.

Ma per sciogliere il nodo servirà un altro passaggio: la circolare applicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate che, dopo la pubblicazione in Gazzetta, dovrà fornire i chiarimenti e le istruzioni applicative.

Fin da subito l'Abi, l'associazione che rappresenta il sistema bancario italiano, ha chiesto una rapida applicazione. A lei si sono ora uniti i costruttori dell'Ance che con l'obiettivo di riattivare un meccanismo oramai inceppato hanno anche avviato un tavolo strutturale di lavoro "per analizzare le tematiche riguardanti il rapporto banche e imprese edili" e "il pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni". Il Direttore generale dell'Ance Massimiliano Musumeci e il Vice direttore generale dell'Abi Gianfranco Torriero che "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con le nuove norme".

L'Agenzia delle Entrate dovrà tracciare il confine per definire quando nella cessione dei crediti edilizi si configura "dolo o colpa grave" e definire come considerare la documentazione necessaria ad alleggerire i rischi di responsabilità. Ma il tema, mentre la campagna elettorale entra nel vivo, è chiaramente un tema incendiario, tanto che ne parlano il presidente della Camera Roberto Fico, in campagna elettorale per M5s, e la leader di Fdl, Giorgia Meloni che propone modifiche e 'tutele'. L'Agenzia, in questa fase di transizione, non replica: del resto una circolare può essere definita solo quando la norma è entrata in vigore con la pubblicazione, un'attività che talvolta richiede qualche giorno di tempo.