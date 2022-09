Quanto e come gli italiani parlano online del Gas

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Regolamento per "realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia".

Stando a un sondaggio condotto da SWG tra il 31 agosto e il 2 settembre scorsi, le priorità per gli italiani sono tutte relative all’economia: dominano l’aumento dei prezzi e la crisi energetica, entrambi indicati come priorità su ci intervenire dal 51% degli italiani, contro il 15% che indica l’immigrazione, per avere un termine di paragone.

Sul tema ANSA e DataMediaHub hanno cercato di comprendere quale sia il vissuto degli italiani analizzando le conversazioni online (piattaforme social, news online, forum e blog), in italiano, negli ultimi 30 giorni. In particolare l’analisi si è focalizzata sul termine “gas”.

Dall’8 di agosto a ieri 6 settembre le citazioni online relative al gas sono state più di 502mila, da parte di oltre 44mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto poco meno di 3,5 milioni di soggetti. Risulta evidente la crescente apprensione degli italiani in vista dell’inverno. Infatti si è passati da meno di 5mila citazioni l’8 di agosto al massimo, ieri, di 36mila citazioni in una sola giornata.

Un volume di conversazioni che ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, ovvero appunto l’opportunità che teoricamente le persone hanno avuto in base ai tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi al gas, di 2.454 miliardi. Portata potenziale che si stima ragionevolmente essere pari a 123 miliardi di impression, di esposizioni a contenuti relativi al gas, al lordo delle duplicazioni. Numeri stratosferici che danno la dimensione di quanto sia pressante la questione.

Naturalmente, è fortemente negativo il sentiment, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti negativi contenuti nelle verbalizzazioni online relative al gas da parte degli italiani. In particolare, come mostra la word cloud, la nuvola di parole con i 120 termini più utilizzati, per sentiment (rosso = sentiment negativo) la negatività di concentra sulla crisi energetica e sui costi che questa comporta.

Infine, abbiamo anche estrapolato di quali brand/aziende gli italiani parlano in associazione al caro energia. Molte le fonti di informazione, tra le quali ANSA, che ha fornito la maggior copertura sulla questione con ben 591 articoli al riguardo. Spiccano anche entità economico-finanziarie e, come non poteva essere altrimenti, le società che forniscono energia, da Gazprom, sul banco degli imputati, a Saudi Aramco e altre ancora.

Insomma, l’energia e i costi crescenti di questa preoccupano seriamente, e sempre più, gli italiani. Non vi è dubbio che quale che sarà il Governo che uscirà dalle urne il 25 settembre questa dovrà essere la priorità sulla quale intervenire prontamente.