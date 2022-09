Nigeria annuncia nuovo gasdotto con l'Algeria per l'Europa

(ANSA) - RHO, 07 SET - Il ministro del Petrolio della Nigeria Timipre Sylva annuncia l'imminente costruzione di un gasdotto che collega il Paese all'Algeria, per esportare il gas direttamente in Europa. Lo ha detto a margine di Gastech 2022 in corso a Milano. "Stiamo costruendo un metanodotto attraverso l'Algeria per vendere direttamente gas all'Europa", ha spiegato.

Sui tempi il Ministro non dà una "data precisa" ma indica che "l'Algeria ha completato la propria rete, noi la nostra per 614 Km, ora dobbiamo collegarle". "Credo - ha aggiunto - che il gasdotto Akk possa venire in tempi brevi". (ANSA).