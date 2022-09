Gas: Deutsche Bank, Germania destinata alla recessione

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La Germania va verso la recessione a causa dei prezzi, schizzati verso l'alto, dell'energia: lo ha detto l'ad di Deutsche Bank, Christian Sewing, sottolineando i rischi di un aggravarsi del "gas crunch" in Europa. I prezzi dell'energia resteranno alti "per diverso tempo" creando "una minaccia alla nostra economia", ha detto Sewing ad una conferenza dell'Handelsblatt a Francoforte, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Prezzi elevati e colli di bottiglia avranno come conseguenza che "non saremo più in grado di evitare una recessione in Germania", ha detto il capo della banca tedesca. (ANSA).