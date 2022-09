Borsa: Europa a picco, Francoforte -3%. Gas vola a 282 euro

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Borse europee pesanti a metà mattinata con Francoforte (-3%) in testa ai ribassi, davanti a Milano (-2,4%), Parigi (-2%) e Londra (-0,9%). La corsa del prezzo del gas, che ad Amsterdam si muove attorno ai 280 euro al megawattora (+31,6% a 282,5 euro) spaventa gli investitori, che temono le conseguenza per l'economia e l'inflazione di uno stop delle forniture russe all'Europa. Ne fa le spese anche l'euro, che fatica a mantenere quota 0,99 sul dollaro (-0,4% a 0,991), come pure i titoli di Stato dell'Eurozona, che non si salvano dalle vendite: i rendimenti sono tutti in crescita con quello del Btp decennale che si avvicina nuovamente a quota 4% (+13 punti base al 3,957%) mentre lo spread con il bund tedesco si allarga a 394 punti.

Intanto riprende la corsa del petrolio, spinto dall'attesa per un talio alla produzione da parte dell'Opec+: wti e brent salgono di circa 2,5 punti percentuali, con il primo a quota 89,1 e il secondo a 95,5 dollari il barile. Non a caso sulle Borse europee i titoli dell'energia sono gli unici che si salvano dalle vendite: a Piazza Affari guidano i ribassi Interpump (-4,6%), Pirelli (-4%) e Stellantisi (-3,9%). (ANSA).