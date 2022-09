Energia: Gentiloni, ottimistico pensare a nuovo piano Ue subito

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "La possibilità di nuovi programmi con fondi comuni dipendono prima di tutto dall'operazione che è in corso (Next Generation Eu, ndr). E non dimentichiamo che l'operazione in corso è solo a un terzo del suo cammino". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a Class Cnbc a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, ad una domanda sull'ipotesi di un programma europeo, sul modello Next Generation Eu, per far fronte ai rialzi dei costi dell'energia.

"Se Next Generation Eu - ha aggiunto - dimostrerà di funzionare anche nei prossimi mesi e anni, credo che, come spesso è accaduto, un programma che ha successo può essere ripetuto. Ma pensare che possa essere ripetuto nei prossimi giorni o settimane temo che sia un poco ottimistico". (ANSA).