Danieli e Tenova costruiranno acciaieria green in Olanda

Nuova commessa, in Olanda, della Danieli, multinazionale di Buttrio (Udine) che produce impianti siderurgici. Energiron Alliance (Danieli e il partner tecnologico Tenova) ha sottoscritto con Tata Steel Netherlands, controllata olandese del colosso siderurgico indiano Tata Steel, un contratto per la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico a idrogeno. Si tratta di realizzare il progetto Heracless (Hydrogen-Era-Carbon-Less), con il quale la Tata Steel Netherlands intende trasformare l'acciaieria integrata di IJmuiden dall'attuale tecnologia BF a una produzione di acciaio verde basata sull'idrogeno, dunque più sostenibile.

Come riporta oggi il quotidiano friulano Messaggero Veneto, il contratto è diviso in due fasi: una prima, ingegneristica, del valore di 65 milioni di euro, e una impiantistica, di circa 500 milioni.

Energiron Alliance ha sviluppato il progetto Energiron, all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie per progettazione e costruzione di impianti Dri (Direct reduced iron), che assicurano ampi margini per la produzione di acciaio "verde", con un forte abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Un sistema con il quale per il momento viene prodotto l'8% della produzione mondiale di acciaio, dato in crescita.

"Vogliamo essere Co2 neutrali prima del 2045 - sostiene il Ceo Hans van den Berg - ed emettere tra il 35 e il 40% in meno di CO2 prima del 2030. Ciò sarà ottenuto in gran parte attraverso la via dell'idrogeno. Stiamo sostituendo gli altiforni con una tecnologia moderna che utilizza idrogeno o gas invece del carbone".

L'industria globale dell'acciaio da sola produce una quota stimata tra il 7 e il 10% delle emissioni di gas serra.