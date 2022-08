Powell, politica restrittivita per diverso tempo, cautela

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - "Riportare la stabilità dei prezzi richiederà mantenere una politica restrittiva per diverso tempo. La storia ci insegna ad avere cautela contro un allentamento prematuro della politica monetaria". Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell.

"Riportare la stabilità dei prezzi richiede tempo e un'azione forte da parte della Fed", aggiunge Powell a Jackson Hole. "La stabilità dei prezzi è il fondamento dell'economia. Senza la stabilità dei prezzi l'economia non funziona per tutti. In particolare, senza stabilità dei prezzi" ci sono rischi per il mercato del lavoro e "il peso dell'alta inflazione ricadrebbe su coloro che possono sopportarlo meno", spiega Powell mettendo in evidenza che "riportare la stabilità dei prezzi richiederà tempo e un uso forte dei nostri strumenti per bilanciare la domanda e l'offerta. Ridurre l'inflazione richiederà probabilmente un periodo di crescita sotto il trend" e un indebolimento del mercato del lavoro.

"I tassi alti, la crescita più lenta e più deboli condizioni sul mercato del lavoro faranno scendere l'inflazione, ma causeranno dolori per le famiglie e le imprese - aggiunge Powell - . Questi sono sfortunatamente i costi del ridurre l'inflazione ma non farla scendere causerebbe ancora maggiori problemi". (ANSA).