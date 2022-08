Borsa: Europa in miglioramento con Wall Street, Milano +1,3%

Migliorano ulteriormente i principali listini europei sulla scia degli indici Usa. Un primo impulso lo ha dato il membro del direttivo della Bce Fabio Panetta, che ha invitato alla prudenza sui tassi per evitare una recessione. Milano (Ftse Mib +1,3%) è la migliore seguita da Francoforte (+0,1%), giurata in positivo.



Restano indietro Parigi (-0,1%), Madrid e Londra (-0,6% entrambe). In calo a 232,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che riduce il rialzo al 3,654% (+4,8 punti).



Torna sopra la parità l'euro sul dollaro, con un rialzo dello 0,651% a 1,001 biglietti verdi. In rialzo del 3,09% il petrolio Wti a 93 ,16 dollari al barile, mentre il Brent (+2,79%) sale a 99,16 dollari. Stabile sotto quota 270 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam (-2,71% a 269,25 euro).



Gli acquisti si concentrano sul comparto dell'energia, con Saipem (+10,3%), Tenaris (+7,87%), Eni (+4,48%), TotalEnergies (+2,64%), Shell (+2,6%), Saras (+2,18%) e Bp (+1,95%). In luce gli estrattivo-minerarie e i siderurgici ArcelorMittal (+3,54%), Anglo American (+2,12%) e Glencore (+1,77%), spinti dalle quotazioni dei metalli, in particolare il ferro (+1,65% a 708,5 dollari la tonnellata), l'argento (+1,1% a 19,2 dollari l'oncia) e l'oro (+0,85% a 1750,9 dollari l'oncia). Risale il comparto auto a partire da Porsche (+2,41%), a monte di Volkswagen (+2%), in vista dell'imminente quotazione di Porsche Ag, il costruttore di auto sportive di Stoccarda. Bene anche Bmw (+2%), Mercedes (+1,75%) e Stellantis (+1,5%). Tra le banche rialzano la testa Intesa (+2,45%), Bper (+2,4%), Banco Bpm (+2,1%) e Unicredit (+1,75%), seguite da Sabadell (+1,15%), Credit Agricole (+0,86%), SocGen (+0,8%) ed Mps (+0,8%). In controtendenza SocGen (-0,8%).