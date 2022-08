Spread Btp-Bund chiude a 226 punti, rendimento balza a 3,48%

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Chiusura ancora in rialzo per lo spread Btp-Bund con il differenziale di rendimento tra i due titoli di Stato che si apre di altri 5 punti base, a quota 226.

Il rendimento del decennale italiano risale ai massimi da un mese, al 3,484% (+17,6 punti base), in un contesto di vendite generalizzate sui bond sovrani, che scontano le pressioni inflazionistiche e l'attesa di nuovi rialzi dei tassi. (ANSA).