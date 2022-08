Spread Btp Bund oscilla intorno ai 223 punti

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Piccole oscillazioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra i Btp e i Bund che, intorno a metà seduta si attesta a 223,6 punti. Il dato sull'inflazione in area euro non ha riservato sorprese e gli operatori continuano a scommettere su un rialzo dei tassi della Bce entro fine anno. Il rendimento del titolo del Tesoro italiano resta sempre sopra il 3 per cento (3,353%). (ANSA).