Borsa: Asia in rialzo, attesi stimoli in Cina

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Borse positive in Asia e Pacifico con l'attesa degli investitori di nuovi stimoli economici in Cina per sollecitare la crescita, come recentemente chiesto dal premier Li Keqiang alle principali Province del Paese. Positivi i futures sull'Europa, poco mossi quelli sugli Usa. Nel Vecchio Continente si è registrato un tasso d'inflazione a due cifre per la prima volta in 40 anni nel Regno Unito, in attesa del Pil dell'Ue. Dagli Usa sono previste le richieste settimanali di mutui, le vendite al dettaglio, le scorte di magazzino delle aziende e le scorte settimanali di greggio. In calendario anche due interventi di Michelle Bowman, membro del Comitato Federale della Fed.

Sale il greggio (Wti +1,06% a 87,45 dollari al barile) che si mantiene comunque sotto la soglia dei 90 dollari, scende il gas (-1,29% a 223 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam mentre appare invariato l'oro sopra i 1.777 dollari l'oncia. Poco mossi anche gli altri metalli ad eccezione dell'acciaio (-2,4% a 4.038 dollari la tonnellata) per effetto della minor domanda cinese.

In rialzo il dollaro a 1,016 sull'euro, mentra la sterlina si rafforza a 1,21 dollari e lo yen scende a 134,48 sul biglietto verde. Una circostanza, quest'ultima, che favorisce i produttori di auto Toyota (+2,92%) e Honda (+2,81%) insieme a quelli ai apparecchi elettronici Soiny (+3,06%), Nikon (+2,04%) e Sharp (+2,64%). (ANSA).