Borsa: Milano tiene (+0,3%), corrono Tim, Nexi e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Si conferma positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 22.920 punti, mentre lil differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi risale a 206,5 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3 punti al 3,04%. In luce Tim (+4,81%), congelata anche al rialzo dopo le indiscrezioni di un piano di Fratelli d'Italia per coinvolgere la Cdp lanciando un'Opa sul Gruppo, per cedere poi le attività commerciali e in Brasile e mantenere il controllo della rete nazionale. La segue Nexi (+4,71%), su ipotesi si un interesse dei fondi di Private Equity, mentre Banco Bpm (+2,23%) riaccende l'attenzione sul risiko bancario dopo che JpMorgan ha annunciato alla Consob la propria partecipazione in strumenti finanziari al 5,12%, che ne farebbe il secondo azionista dopo Credit Agricole, di cui è stata peraltro advisor per l'acquisizione del 9,18% lo scorso aprile. Sempre lo scorso aprile, però, la Banca d'affari era salita fino al 7,5% di Banco Bpm dopo l'ingresso dei francesi, per azzerare poi la partecipazione lo scorso 25 luglio.

Il calo del greggio (Wti -1% a 93,46 dollari) riduce il rialzo di Tenaris (+0,95%), Eni (+0,36%) e Saras (+1,8%). Bene Stellantis (+0,71%), fiacca invece Pirelli (+1,12%). In campo bancario contrastate Unicredit (+1,1%), caute Mediobanca (+0,6%) e Intesa (+0,4%), fiacca Bper (-0,18%).

Prese di beneficio su Prysmian (-2,68%), Amplifon (-1,6%), Diasorin (-1,21%), Stm (-1,1%) e Inwit (-0,34%) dopo il balzo segnato nella vigilia. Un andamento - commentano nelle sale operative - che riflette i pochi scambi che si registrano nelle giornate di agosto. In calo Italgas (-0,64%), Campari (-0,5%) e Ferrari (-0,2%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione balzano Bioera (+30%), Netweek (+5,98%) e Popolare Sondrio (+3,97%), debole invece FullSix (-3,41%). (ANSA).