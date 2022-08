Opere pubbliche accelerano, boom aggiudicazioni

Dalla seconda metà del 2021, anche sulla spinta del Pnrr, si avverte un'accelerazione della fase realizzativa delle opere pubbliche. Si riducono i tempi di affidamento, aumentano le aggiudicazioni e i nuovi cantieri. Lo rileva il rapporto 2022 'Infrastrutture strategiche e prioritarie' del Servizio studi della Camera. Dallo stato di realizzazione al 31 maggio 2022 delle infrastrutture prioritarie emerge che, su un totale di 357 miliardi, sono in fase di progettazione 185 miliardi (+31,5% da dicembre 2020), per 764 lotti; 10,5 miliardi (+1.190%), per 18 lotti, sono aggiudicati; e 9,3 miliardi, per 35 lotti, sono in gara.