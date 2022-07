Icam approva bilancio sostenibilità 2021, -10% emissioni Co2

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Si riducono del 10% le emissioni di Co2 nell'atmosfera e cresce la quantità di energia che Icam autoproduce grazie al trigeneratore, da cui nel 2021 è arrivato l'85% dell'energia necessaria al fabbisogno produttivo dello stabilimento. A ciò si aggiungono materiali rinnovabili negli incarti delle tavolette di cioccolato utilizzati, nell'ultimo anno per il 96%. Sono alcuni dei numeri contenuti nel quarto bilancio di sostenibilità di Icam, giunta alla terza generazione della famiglia Agostoni alla sua guida.

Ai dipendenti il gruppo garantisce formazione costante, un premio sulla base delle competenze, e contributi economici per supportare spese di istruzione dei figli o attività di volontariato. Lo stesso vale per i coltivatori dei paesi di origine, costantemente formati per accrescere le competenze tecnico-agricole e migliorare le condizioni socio-economiche delle loro famiglie. Nel 2021 sono state 17 le nuove assunzioni.

Nell'anno appena concluso il 100% dei produttori di materie prime ha condiviso e firmato il codice etico dell'azienda. Lo stesso codice è stato sottoscritto anche da molti dei fornitori da cui Icam acquista il cacao, che a fine anno raggiungono il 96% del totale.

Una mappatura delle filiere di cacao, latte e zucchero è stata avviata da Icam, tra la fine del 2020 e il 2021, per ottenere un'analisi dei rischi ambientali e valutarne le ripercussioni. Questo permetterà all'azienda di prevenire, tramite la selezione dei partner, ogni situazione di corruzione, lavoro forzato o minorile dei contadini, deforestazione o mancato rispetto della biodiversità del terreno.

Un particolare incarto, costituito per l'80% da materie prime rinnovabili, è stato lanciato da Icam nel 2021: si tratta del primo flowpack compostabile realizzato utilizzando carta e un biopolimero formato da biomassa a base di mais.

Icam 'Chocolate by nature', payoff aziendale, è una "consapevolezza da sempre alla base del nostro operare" sottolinea Agostoni. Non solo "un ruolo da assumere", ma "la ragione d'essere di ogni impresa". (ANSA).