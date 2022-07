Borsa: Milano chiude in calo con i finanziari, bene Diasorin

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Milano chiude in calo ma contiene le perdite in una giornata segnata dalle tensioni politiche con le dimissioni da premier di Mario Draghi e dalle mosse della Bce su tassi e scudo anti-spread.

Sul Ftse Mib (-0,71% a 21.196 punti) pesano i finanziari con le vendite su Poste (-4,88%), Unicredit (-3,4%) e Banco Bpm (-4%).

Tra gli altri sotto pressione Tim (-4,55%), Saipem e Leonardo (entrambi -3,92%) . Sul versante opposto del listino in luce Diasorin (+4,7%), seguita da Amplifon (+2,96%) e Campari (+2,47%) (ANSA).