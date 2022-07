Profumo: 'Leonardo è cambiata profondamente'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Leonardo torna al Farnborough airshow. Dopo quattro anni dall'ultima volta al Salone di Londra, la nostra società è cambiata profondamente", evidenzia l'a.d., Alessandro Profumo. Leonardo "si sta trasformando secondo gli obiettivi strategici del Piano 'Be Tomorrow 2030': rafforzando il core business, evolvendo da un punto di vista digitale per cogliere nuove opportunità e guidando lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche".

"La prima fase del piano strategico è già implementata", sottolinea profumo dal salone biennale alle porte di Londra: "I continui investimenti in ricerca e sviluppo ci consentiranno di continuare su questo percorso. Nel 2021 abbiamo investito il 13% dei ricavi in innovazione, abbiamo 9.600 persone impegnate in R&D Ingegneria, collaborazioni con un network di oltre 90 università e centri di ricerca. A questo si aggiunge una rete di 11 laboratori dedicati alla ricerca e sviluppo di tecnologie strategiche trasversali che possono beneficiare di un'infrastruttura di supercalcolo con architettura cloud per 6.2 petaflop di capacità operativa".

E "la sostenibilità - aggiunge - è alla base del percorso di innovazione e crescita di lungo periodo di Leonardo. Il nostro modello di business e i nostri processi decisionali sono correlati ad obiettivi Esg misurabili che ci consentono di valutare nel tempo l''impatto effettivo delle nostre attività".

