Opec: morto il segretario generale Muhammad Barkindo

E' morto improvvisamente il segretario generale dell'Opec Muhammad Sanusi Barkindo. Lo si legge in una nota della National Petroleum Corporation della Nigeria in cui viene indicato che la scomparsa del 63enne Barkindo è una "grande perdita per la sua famiglia, l'Nnpc, il nostro Paese, la Nigeria, l'OPEC e la comunità energetica globale".