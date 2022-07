Banche: Cbi, servizio check Iban si espande in Europa

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Si espande in Europa il servizio Check Iban, che consente di verificare in tempo reale la corrispondenza fra codice bancario e partita Iva, grazie alla Partnership tra CBI e SurePay. Come si legge in una nota SurePay, uno dei principali fornitori in Europa del servizio di Confirmation of Payee (CoP), e CBI., la società che sviluppa in logica collaborativa servizi digitali, tra cui quelli di open finance, hanno concluso una partnership per offrire in modo graduale il servizio Check IBAN nei diversi paesi europei.

Grazie alla partnership con SurePay, CBI amplia la raggiungibilità del servizio Check IBAN a livello europeo. Il servizio ha l'obiettivo, sia di ridurre il rischio di frode, sia di consentire la creazione di servizi e processi più efficienti, anche nell'onboarding commerciale della clientela. CBI e SurePay considerano questo accordo un primo passo verso ulteriori collaborazioni.

Secondo Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI "attraverso l'ecosistema CBI Globe stiamo sviluppando per la nostra clientela servizi innovativi in ambito Open Finance e contribuendo alla spinta digitale non solo in Italia. Grazie alla partnership con la fintech SurePay e alla sua soluzione best-in-class per fornire pagamenti sicuri, CBI è da oggi in grado di supportare banche e fintech nell'offerta del servizio Check IBAN a clienti al di fuori dell'Italia, partendo da Olanda, Belgio e Germania, per arrivare in modo incrementale ad altri Paesi europei, tra cui Francia e Regno Unito. Questa partnership è il primo passo per lo sviluppo congiunto di ulteriori servizi innovativi cross-border." (ANSA).