Fincantieri: lascia il d.g. Gallia, Folgiero assume carica

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - Il CdA di Fincantieri Spa ha approvato, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il D.g., Fabio Gallia, la cui carica è stata assunta dall'a.d., Pierroberto Folgiero.

Fincantieri ha espresso "un vivo ringraziamento per il contributo che, con professionalità e passione, ha fornito alla crescita aziendale".

La decisione del CdA, riunitosi oggi sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, ha effetto immediato ed è stata presa "a seguito delle nuove opportunità professionali che il Manager ha ritenuto di cogliere". L'accordo prevede la corresponsione di un importo conforme alla politica di remunerazione della Fincantieri e clausole di claw-back in linea con le best practice di mercato. (ANSA).