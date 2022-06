Borsa: Europa amplia il calo con Wall Street, Stoxx 600 -2%

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio negativo di Wall Street. I mercati si mostrano estremamente nervosi dopo le recenti affermazioni del presidente della Fed sulle mosse per contrastare l'inflazione e con le parole del capo della vigilanza della Bce sui dividendi delle anche. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,0414 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede il 2%, avviandosi a segnare il peggior semestre dal 2008. Pesanti Milano (-3%), Parigi e Francoforte (-2,7%), Londra (-2,5%) e Madrid (-2,2%). I listini sono zavorrati dalle banche e dal comparto tecnologico (-3,3%).

Male anche le utility (-2,8%) con il prezzo del gas che continua a salire. Ad Amsterdam le quotazioni sono in crescita del 3,4% a 145 euro al Mwh.

Seduta difficile anche per l'energia (-1,6%), con il prezzo del petrolio in calo dopo la riunione dell'Opec+. Il Wti scende dell'1,7% a 107 dollari al barile mentre il Brent cede lo 0,9% a 115 dollari.

In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 190 punti base, con il tasso del decennale italiano al 3,29%. Scendono anche i tassi dei titoli a dieci anni dei Paesi 'periferici' con quello spagnolo al 2,45% e quello greco al 3,6%. (ANSA).