Borsa: Milano gira in calo, pesano le utility

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La Borsa di Milano (-0,4%) gira in calo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari pesano le utility con il rialzo del prezzo del petrolio. Andamento negativo anche per la gran parte dei titoli finanziari mentre lo spread tra Btp e Bund prosegue a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,51%.

Resta ancora al palo Saipem, nel primo giorno dell'aumento di capitale con un rialzo teorico del 20%. Sugli scudi Cnh (+2,4%).

Bene anche Iveco (+1,4%) e Stellantis (+0,5%). Tra le banche si mette in mostra Intesa (+2,3%) mentre sono in calo Unicredit (-0,5%), Banco Bpm (-2,1%) e Bper (-1,6%).

Seduta in negativo per Mediobanca (-2,9%) e Generali (-2,8%), nel giorno della morte di Leonardo Del Vecchio. In calo le utility con il prezzo del gas che torna a correre. In flessione A2a (-2,7%), Italgas (-2,4%), Enel (-1,3%), Hera (-1,1%).

