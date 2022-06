L'antitrust multa Ryanair: 200mila euro sulla risoluzione delle controversie

L'Autorità antitrust ha inflitto una multa di 200mila euro a Ryanair per carenza di informazioni sull'Adr, (Alternative Dispute Resolution) ovvero il sistema di risoluzione delle controversie. Lo annuncia Assoutenti in una nota chiedendo l'apertura di un confronto con Mise, Enac e Antitrust per arrivare a regole condivise volte a potenziare le conciliazioni nel settore del trasporto aereo.

"Senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato oggi l'Antitrust a sanzionare Ryanair, riteniamo indispensabile sottolineare l'importanza delle Adr (Alternative Dispute Resolution) nel settore del trasporto aereo, strumento indispensabile per tutelare i diritti dei viaggiatori e risolvere in modo veloce e senza costi le controversie tra passeggeri e compagnie aeree. Chiediamo al viceministro al Mise, Gilberto Pichetto, di aprire un confronto urgente con le associazioni dei consumatori, l'Enac e la stessa Antitrust, finalizzato ad individuare regole certe e condivise sul fronte delle Adr, in modo da potenziare e allargare tale strumento di difesa dei consumatori specie nel comparto del trasporto aereo, dove aumentano i disservizi e le criticità a danno degli utenti - spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi - Il provvedimento dell'Antitrust non boccia le conciliazioni ma si limita a definire le informazioni che devono essere rese a chi beneficia di tale strumento, al fine di garantire una corretta comunicazione. In tal senso riteniamo che le Adr debbano essere sostenute e potenziate, specie in questo momento di difficoltà economica per i cittadini, perché consentono ai consumatori di ottenere il rispetto dei loro diritti in tempi rapidi e senza i costi eccessivi della giustizia" - conclude Truzzi.