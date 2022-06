Inps: 1,05 mln famiglie con Rdc a maggio, 542 euro medi

A maggio i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,05 milioni in totale con 2,25 milioni di persone coinvolte e un importo medio di 542 euro (575 euro per il RdC e 273 euro per la PdC). E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. L'Inps sottolinea che la flessione del numero di percettori registrata a maggio è da attribuire in modo significativo al fatto che circa 255mila nuclei hanno terminato di percepire il beneficio dopo 18 ovvero 36 mensilità, di cui circa 225mila appartenenti alla coorte di aprile 2019. Quasi 200mila persone hanno già fatto domanda per riottenerlo e pertanto dal mese prossimo è presumibile che siano nuovamente ricompresi dentro le statistiche. Oltre 490mila nuclei (il 46,66% di coloro che hanno avuto a maggio il reddito o la pensione di cittadinanza) hanno un solo componente mentre appena 70mila hanno almeno cinque componenti. (ANSA).