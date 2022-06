Ucraina: Landini,in piazza per la pace e contro ogni guerra

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Questa manifestazione non è solo per la pace, è qualcosa di più, vuole essere contro la guerra e contro la logica della guerra in qualunque forma essa si presenti". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione a Piazza del Popolo. "E' necessario oggi mandare un messaggio forte in cui si blocchi questa guerra e ripartano negoziati e trattative perché il rischio è che questa situazione si allarghi". "La cosa che trovo inaccettabile è che questa guerra ha scatenato anche la scelta di aumentare la spesa per le armi, soprattutto per le armi nucleari, è una follia".

(ANSA).