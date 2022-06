Spread Btp-Bund in ribasso, apertura sotto i 200 punti

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha aperto in ribasso sotto quota 200 punti, fermandosi a 197,1 punti, a fronte dei 202 punti della chiusura precedente. In calo di 7,5 punti base il rendimento annuo italiano al 3,65%, mentre il rendimento dei titoli tedeschi cede 2,6 punti all'1,68%.



Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 21.357 punti.

In rialzo anche le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,35% a 5.906 punti, Londra lo 0,26% a 7.061 punti, Francoforte lo 0,42% a 13.092 punti e Madrid lo 0,24% a 8.095 punti.



Apertura in calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,51% a 120 euro al MWh.