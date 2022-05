Tesoro: colloca Bot a sei mesi per 5 mld, sale rendimento

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il Tesoro ha collocato, nell'asta odierna, Bot a sei mesi per 5 miliardi di euro. In aumento i rendimenti che salgono dal -0,308% dell'asta di aprile a -0,088%. Le richieste per i titoli, con scadenza 30 novembre 2022, sono ammontate a 7,7 miliardi di euro. (ANSA).