Prezzi guerra: gas ritocca minimi dal pre-guerra, risale l'oro

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Ancora una flessione per il gas che ritocca i minimi a 82,5 euro dal pre-guerra. Il prezzo ad Amsterdam cede il 3,34% a 83,1 euro al Mwh. A Londra la flessione è del 4,11% a 138,5 penny al Mmbtu. Lieve rialzo per petrolio con il wti che segna un +0,66% sotto i 115 dollari (114,7) al barile e il brent abbondantemente sopra i 118 dollari al barile (+1%).

Tra la altre commodity per i metalli l'oro risale a 1.859 dollari l'oncia con un incremento dello 0,79%. Sul fronte agroalimentare, in rialzo tanto il grano duro (+0,53% a 1.235 dollari per unità contrattuale da 5mila staia) quanto il frumento (+1,12% a 1.156 dollari). (ANSA).