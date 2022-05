Borsa:Asia chiude in ordine sparso,si guarda a economia Cina

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso dopo i verbali della Fed e con gli investitori che si concentrano sull'andamento dell'economia cinese. Sui mercati continua a tenere banco il tema dell'inflazione con le banche centrali che lavorano alle prossime mosse sui tassi. Resta alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina mentre si avvicina sempre di più il default della Russia.

Chiude debole Tokyo (-0,27%). Sul fronte valutario lo yen interrompe la fase di rivalutazione sul dollaro, trattando a 127,24, e sull'euro a 135,72. A contrattazioni ancora in corso è positiva la Cina con Shanghai e Shenzhen (+0,2%). In calo Hong Kong (-1,1%), Seul (-0,4%) e Mumbai (-0,6%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese e il fatturato industriale.

Dagli Stati Uniti la seconda stima del Pil del primo trimestre, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l'indice del mercato immobiliare. (ANSA).