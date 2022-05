Borsa: Europa bene nel finale con Wall Street, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Allungano il passo le principali Borse europee nel finale sulla scia degli indici Usa dopo il calo inatteso delle richieste di sussidi settimanali di disoccupazione. In calo a 192,2 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in ribasso di 4 punti al 2,906%). Madrid (+1,6%) è la migliore seguita da Parigi (+1,55%), Francoforte (+1,5%), Milano (+1%) e Londra (+0,65%). Balza il greggio (Wti +3,25% a 113,9 dollari al barile), mentre scende il gas (-1,1% a 87,11 euro al MWh ad Amsterdam). Gli acquisti si concentrano sulle catene commerciali fisiche e online, da Zalando (+8,92%) a Next (+7,44%) e B&M (+7,5%).

Bene tra i costruttori di auto Renault (+3,3%), il cui amministratore Luca De Meo è atteso a Tokyo nel prossimo mese di giugno per partecipare al Cda dell'alleato Nissan-Mitsubishi. In luce anche Stellantis (+2,5%), Mercedes (+1,95%) e Volkswagen (+1,75%). Bene i petroliferi Galp (+3,8%), spinta dagli analisti di Rbc, Totalenergies (+1,9%), Bp (+1,45%) e Shell (+1,2%), più cauta invece Eni (+0,47%), mentre corre Saipem (+7,42%), spinta dagli analisti di AlphaValue, che consigliano di aggiungere il titolo nei portafogli. Corrono i bancari Sabadell (+3,37%), Credit Agricole (+2,74%) e Commerzbank (+2,68%). Più caute Intesa (+0,9%), Unicredit (+0,85%), Banco Bpm (+0,8%) e SocGen (+0,4%), brillante invece Bnp (+1,5%). (ANSA).