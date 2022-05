Borsa: Europa tiene con Wall Street aperta in calo

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Tengono le principali Borse europee, nonostante l'apertura in calo di Wall Street. La migliore è Madrid (+0,8%), seguita da Londra (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,1%) e Milano (+0,6%), con lo spread Btp-Bund che ha girato in calo, a 199 punti, e il rendimento del decennale italiano salito al 2,920%. In ulteriore calo l'euro sul dollaro, con la moneta unica scambiata a 1,066. Quasi piatto l'oro (+0,07%) a 1.853 dollari l'oncia. In rialzo il greggio (wti +0,7%) a 110 dollari al barile e il brent a 114,2 dollari. Lieve aumento per il prezzo spot del gas, guardando ai future ad Amsterdam (+0,8%) a 85,2 euro al MWh, un po' più consistente a Londra (+3,9%) a 141 penny al Mmbtu (unità termica britannica).

In calo il prezzo del grano tenero (-2,6%) a 1.125 dollari per unità di 5.000 bushel (staio), così come quello del grano duro (-2,8%) a 1.203 dollari.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,4%, sostenuto soprattutto dai petroliferi, a iniziare da Equinor (+3,9%) e Total (+3,4%), e dalle utility, con esempi come Enel (+1%). In ordine sparso le banche, con una parte in positivo, come per Hsbc (+0,8%), Banco Santander (+1,5%), Unicredit e Intesa (+1,3%), e l'altra in negativo, come SocGen (-5,1%), con le dimissioni dell'ad, Kbc (-1%) e Lloyds (-0,4%). In perdita la quasi totalità delle auto, cominciando da Volvo (-3,3%) e Stellantis (-0,6%), mentre vanno meglio alcuni titoli tra i componenti, come Faurecia (+3,3%). In rosso il lusso, con esempi come Moncler (-2,3%), e Lvmh (-1,5%). Pesante il comparto immobiliare. (ANSA).