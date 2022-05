Samsung, maxi piano di 360 mld per investimenti in 5 anni

Il gruppo Samsung ha presentato un massiccio piano di investimenti del valore di 360 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni con l'obiettivo di ampliare le sue attività nei semiconduttori e nella bio-scienza: l'80% delle risorse, ha riferito il colosso sudcoreano in una nota, saranno dedicate a ricerca e sviluppo.

La nuova cifra è in aumento di oltre un terzo rispetto all'ultimo piano quinquennale allo scopo di mettere il gruppo nelle condizioni di poter competere con maggior forza in settori considerati strategici per il futuro.