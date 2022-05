Samsung, maxi piano di 360 miliardi per investimenti in 5 anni

Il gruppo Samsung ha presentato oggi un massiccio piano di investimenti del valore di 360 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni con l'obiettivo di ampliare le sue attività nei semiconduttori e nella bio-scienza: l'80% delle risorse, ha riferito il colosso sudcoreano in una nota, saranno dedicate a ricerca e sviluppo.

La nuova cifra è in aumento di oltre un terzo rispetto all'ultimo piano quinquennale allo scopo di mettere il gruppo nelle condizioni di poter competere con maggior forza in settori considerati strategici per il futuro.

Il piano di investimenti porterebbe "una crescita a lungo termine nelle attività strategiche e aiuterebbe a rafforzare l'ecosistema industriale globale di tecnologie cruciali", ha chiarito Samsung nella nota, aggiungendo che 80.000 nuovi posti di lavoro verrebbero creati "in prevalenza nelle attività principali, inclusi semiconduttori e biofarmaci" fino al 2026. L'investimento "porterebbe avanti la produzione di massa di chip basati sul processo a 3 nanometri", l'ultimo standard per ridurre ulteriormente le dimensioni dei semiconduttori e per aumentare la potenza di calcolo. Grande attenzione anche sui biofarmaci con le sue affiliate Samsung Biologics e Samsung Bioepis. L'annuncio è maturato a pochi giorni dalla visita fatta venerdì dal presidente americano Joe Biden alla "fabbrica più grande al mondo di semiconduttori" a Pyeongtaek, alle porte di Seul, di Samsung Electronics, che ha sottolineato il ruolo dell'azienda sudcoreana nella protezione delle catene di approvvigionamento globali di microchip, nel suo primo viaggio in Asia come leader degli Stati Uniti. Seul e Washington devono lavorare per "mantenere le nostre catene di approvvigionamento resilienti, affidabili e sicure", aveva poi aggiunto Biden, definendo i semiconduttori prodotti lì come "una meraviglia dell'innovazione" e cruciali per l'economia globale. Samsung impiega circa 20.000 persone negli Stati Uniti e sono in corso i lavori per costruire un nuovo impianto di semiconduttori in Texas da 17 miliardi di dollari, la cui apertura è prevista per il 2024.