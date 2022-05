Benzina: +5 cents in una settimana,al self sale a 1,873 euro

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il prezzo della benzina sale ancora, mentre cala quello del gasolio. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero della Transizione ecologica al 23 maggio, la verde in modalità self ha guadagnato in una settimana circa 5 centesimi salendo a 1,873 euro al litro. Lieve calo invece per il diesel che, con una flessione di 0,8 centesimi, è sceso a 1,820 euro al litro. (ANSA).