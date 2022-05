Terna: salgono consumi elettrici ad aprile, boom rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Continua la crescita dei consumi elettrici italiani. Nel mese di aprile, secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, il Paese ha consumato 24,1 miliardi di kWh di energia elettrica, un valore in aumento sia rispetto ad aprile 2021 (dello 0,6%) sia rispetto a marzo 2022 (dello 0,4%).

Le rinnovabili hanno coperto mediamente il 37% della domanda elettrica con eolico e fotovoltaico che, insieme, hanno generato circa un quarto della produzione elettrica nazionale, "un valore record per il mese di aprile". Inoltre le rinnovabili hanno superato il 50% della domanda durante le festività pasquali e registrato una punta del 60,3% proprio il giorno di Pasqua, il 17 aprile.

Risulta in crescita a due cifre, in particolare, la produzione da fonte eolica (+53,5%) e fotovoltaica (+17,6%): "l'aumento della generazione eolica - si legge in una nota - è dovuto prevalentemente a una maggiore ventosità", mentre "la crescita della produzione fotovoltaica è legata sia al maggior irraggiamento solare (circa due terzi) sia all'incremento della nuova potenza installata". (ANSA).