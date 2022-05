Borsa: Mosca chiude in negativo (-0,2%), in rialzo il rublo

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Chiusura in negativo per la Borsa di Mosca, che ha riaperto dopo le festività in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. L'indice Moex ha ceduto lo 0,25% a 2.387 punti. In rialzo il rublo: per il cambio sul dollaro a sera sono necessari 66,6 rubli, a fronte dei 69,4 di ieri, e per un euro 70,2 rubli, a fronte dei 73,2 di ieri.

Tra i titoli, nel 77/ giorno di guerra in Ucraina, qualche guadagno per Sberbank (+0,1%), non per Vtb Bank (-0,9%). Nel comparto energetico piatta Novatek (+0,06%), in lieve calo Rosneft (-0,1%), sale leggermente Gazprom (+0,7%).

Nell'estrattivo in rialzo Plymetal (+0,7%), nel siderurgico bene Severstal (+1,5%), nel comparto aereo qualche perdita per Aeroflot (-0,6%). (ANSA).