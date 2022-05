Borsa: Milano negativa (-1,4%) con le banche, corre A2a

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Seduta negativa per Piazza Affari (-1,4%), come per le altre principali Borse europee, mentre Wall Street ha mostrato un andamento analogo, in attesa di una decisione della Fed sui tassi a sera. A Milano, con lo spread Btp-Bund che ha chiuso in deciso rialzo a 198,5 punti, e il rendimento del decennale italiano salito al 2,954%, sono andate male le banche, a iniziare da Banco Bpm (-3,7%) in attesa della trimestrale, per proseguire con Unicredit (-2,8%), Fineco (-2,6%), Bper (-2,4%9 e Intesa (-1,7%). Tonfo per Ferrari (-5,5%), nel giorno dei conti, tra i marchi peggiori del comparto, tutto in rosso in Europa, come per Stellantis (-1,2%).

Forti le perdite in una serie di settori industriali, con esempi come Campari (-3,7%), Iveco (-3,1%) e Diasorin (-2,7%). In calo nel lusso Moncler (-1,4%), che ha fornito i conti del primo trimestre a mercati chiusi. Tra i titoli a minore capitalizzazione tonfo di Safilo (-9,3%).

Corsa per A2a (+2,5%), col beneficio della raccomandazione per l'acquisto da parte di Citigroup. Lieve rialzo per Tim (+0,1%), dopo la trimestrale sopra le attese in Brasile, e in attesa dei conti del gruppo in serata. Positive altre utility, a partire da Hera (+0,3%). Bene i petroliferi, da Saipem (+0,7%) a Eni (+0,5%), non l'impiantistica di Tenaris (-1,1%), col greggio in volo (wti +4,6%) a 107 dollari al barile e il brent a 109, 4 dollari a sera, mentre l'Europa si divide sull'embargo di quello russo e le scorte settimanali di greggio negli Usa risultano in aumento, contrariamente alle attese. (ANSA).