Generali: Cda Edizione unanime, voterà lista Caltagirone

Il Cda di Edizione venerdì scorso all'unanimità ha deciso di votare per la lista Caltagirone sostenuta da Del Vecchio. Lo sottolineano fonti vicine al dossier confermando le indiscrezioni. Le stesse fonti spiegano che non si tratta di un voto contro qualcuno ma di affinità della famiglia Benetton con il mondo degli imprenditori. L'idea è che, una volta superato il momento del voto assembleare, Edizione si impegni per far convergere le posizioni di chi uscirà vincitore e di chi perderà in assemblea. In ogni caso la quota di quasi il 4% di Generali in mano a Edizione è una partecipazione finanziaria e non strategica.