Generali: a cerimonia esclusi Del Vecchio e Caltagirone

(ANSA) - TRIESTE, 07 APR - Domani le Procuratie Vecchie a Venezia, uno dei luoghi simbolo delle Generali, saranno presentate al pubblico dopo un restauro durato cinque anni ma alla cerimonia relativa non sarebbero stati invitati il cavalier Leonardo Del Vecchio, terzo azionista del Leone, né Romolo Bardin, ex consigliere, né Francesco Gaetano Caltagirone, ex vice presidente della compagnia e secondo azionista dietro a Mediobanca. Lo scrive Il Piccolo oggi in edicola.

Il quotidiano spiega le posizioni delle parti in causa e aggiunge che la scelta risentirebbe della tensione per il rinnovo della governance della compagnia che vede schierati da un lato Del Vecchio, Caltagirone e Fondazione CrTrieste e dall'altro Mediobanca, primo azionista e De Agostini. Fonti vicine alle Generali, invece, per Il Piccolo, spiegano che a questi eventi di solito secondo una storica regola delle Generali non vengono invitati i singoli azionisti, ma soltanto i membri del CdA, e, nel caso specifico, Bardin e Caltagirone si sono dimessi dal Consiglio. (ANSA).