Lavoro: priorità per genitori di figli under 12 per smart

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I genitori di figli fino a 12 anni avranno priorità nell'accesso al lavoro agile. E' previsto dallo schema di decreto legislativo approvato oggi dal Governo nel recepimento di una direttiva Ue. "I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità". La stessa priorità è riconosciuta ai caregiver.

(ANSA).