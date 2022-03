Borsa: Asia sale con speranze tregua, Tokyo giù con lo yen

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Le speranze di una riduzione delle attività militari russe in Ucraina sostengono le Borse asiatiche, con gli investitori che sperano in una tregua che possa allentare la pressione sui prezzi e rendere meno rapida la stretta monetaria avviata dalle banche centrali.

Forti i listini cinesi, con Hong Kong che avanza dell'1,4%, Shanghai dell'1,8% e Shenzhen del 2,4% mentre hanno chiuso con rialzi più contenuti Seul (+0,2%) e Sydney (+0,7%). In controtendenza Tokyo (-0,8%), che sconta lo stacco della cedola da parte di diverse società e il rialzo dello yen, che rimbalza dai minimi a sei anni sul dollaro. Il movimento è stato agevolato dall'annuncio a sorpresa della Boj di nuovi acquisti di titoli di Stato, annuncio che ha anche provocato un calo dei rendimenti dei bond sovrani nipponici.

Poco mossi i future sulle Borse europee e su quelle statunitensi, dopo il rally di ieri alimentato dai negoziati di pace tra Mosca e Kiev. Il petrolio è in rialzo (+0,7%) con il Brent a quota 111 dollari al barile e il Wti a 105 dollari mentre l'oro sale (+0,7%) a 1.924 dollari l'oncia.

Tra i dati macro attesi oggi figurano l'inflazione tedesca e spagnola, i prezzi alla produzione in Italia, la fiducia dei consumatori nell'Eurozona e il dato finale sul Pil Usa nel quarto trimestre. (ANSA).