Calcio: stenta in sostenibilità, ma Juve seconda in Europa

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il calcio in generale è molto arretrato sui temi della sostenibilità e delle politiche Esg, ma la Juventus è seconda in Europa dietro il Borussia Dortmund per comportamenti virtuosi in questo campo. Lo afferma il primo European Football Index pubblicato da Standard Ethics sulle 15 tra le maggiori società europee di calcio attualmente quotate in Borsa. In questa classifica, nella quale la squadra tedesca riceve un rating di EE- (adeguato), la società bianconera segue con E+ (basso), seguita al terzo posto a pari merito dalla Roma e dall'Ajax, che ottengono un giudizio E (molto basso) con outlook positivo. A metà gruppo la Lazio con rating E.

Nel comporre l'indice sono state considerate le politiche delle società e le dimensioni economiche delle diverse scelte, oltre la disponibilità di dati Environmental, social e governance (Esg), la rendicontazione extra-finanziaria e finanziaria, la qualità della 'disclosure' nei bilanci e la disponibilità di documentazione multilingua.

Standard Ethics valuterà a breve l'estensione della propria analisi anche alle società calcistiche non quotate in Borsa, con particolare attenzione a Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. (ANSA).