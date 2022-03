Inps: 17,7 mln pensioni, 2/3 sono sotto mille euro

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Le pensioni vigenti al primo gennaio 2022, escluse quelle dei dipendenti pubblici, sono 17.749.278, il 77,6% delle quali di natura previdenziale (22,4% di natura assistenziale). Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulle pensioni secondo il quale l'importo complessivo annuo è pari a 218,6 miliardi di euro, di cui 195,4 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 23,2 miliardi da quelle assistenziali.

Nel complesso le prestazioni inferiori a mille euro sono i due terzi del totale ma - spiega l'Inps - i pensionati hanno anche più prestazioni quindi il reddito del pensionato non coincide con la singola prestazione.

Nel 2021 sono state liquidate 1.315.171 pensioni, il 44,2% delle quali di natura assistenziale. Gli importi annualizzati stanziati per le nuove liquidate del 2021 ammontano a 14,1 miliardi di euro, che rappresentano circa il 6,5% dell'importo complessivo annuo in pagamento al primo gennaio 2022. (ANSA).