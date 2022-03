Cingolani, fissare tetto europeo per il prezzo del gas

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "E' necessario stabilire prezzo massimo oltre il quale gli operatori europei non possono andare, è fondamentale. Chiunque esporta gas non può fare i conti senza l'Europa: serve un tetto massimo per il prezzo del gas, un costo appetibile da non affossare il mercato; si può discutere intorno ad una cifra di 80 euro megawatt/ora che è già il doppio di quanto pagavamo un anno fa". lo ha detto il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani a Sky Tg 24 sottolineando che se lo fa uno stato da solo è un mercato troppo piccolo; se lo fa la Ue no ."E se fisso il prezzo del gas, fisso anche il prezzo per l' energia elettrica". Il ministro ha anche detto che Italia può sfruttare al massimo i giacimenti di gas gia esistenti. "Ciò significa 2,5 miliardi di metri cubi di gas in più che possiamo offrire a prezzo controllato alle pmi energivore". (ANSA).