Fintech e risparmio, nuova frontiera banche e assicurazioni

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Non solo conti e assicurazioni online ma gestioni sempre più complesse di patrimoni e investimenti: la finanza digitale cresce, rappresentando la nuova frontiera per i mercati finanziari in un sistema in forte crescita ma ancora all'inizio delle sue potenzialità. Ad un panorama delle nuove tendenze di prodotti e servizi e agli strumenti per una maggiore trasparenza e consapevolezza finanziaria dei risparmiatori, è dedicato il nuovo appuntamento in diretta streaming organizzato dall'ANSA giovedì 17 marzo a partire dalle ore 11. A confrontarsi con il direttore Luigi Contu ed i giornalisti dell'Agenzia, il Commissario Consob Paolo Ciocca, il segretario generale dell'Ivass Stefano De Polis, Roberto Lecciso Ceo Gruppo Helvetia, la Head of Primary Markets di Borsa Italiana Barbara Lunghi, il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini, Andrea Tessera Direttore banking as a Service Banca Sella. L'evento sarà trasmesso in diretta su ANSA.IT e sui canali social dell'Agenzia. (ANSA).