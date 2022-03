Stellantis: lo stabilimento di Melfi fermo fino al 14 marzo

(ANSA) - POTENZA, 03 MAR - ""Visto il perdurare della crisi per l'approvvigionamento dei semi conduttori", lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) resterà fermo fino alle ore 6 del 14 marzo prossimo. Lo hanno reso noto - in un comunicato congiunto i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf, al termine di un incontro tra la direzione aziendale e le Rsa della fabbrica lucana che ha avuto al centro "l'esame congiunto della cassa integrazione".

"Una situazione - è scritto nel comunicato - aggravata ancor di più dalla difficile situazione politica internazionale e dai preoccupanti teatri di guerra che si stanno sviluppando in Ucraina. Alla luce di quanto comunicato dall'azienda" le organizzazioni sindacali "hanno chiesto ed ottenuto dalla Direzione aziendale la garanzia della maturazione dei ratei a tutti i lavoratori. La situazione dello stabilimento Fca Italy di San Nicola di Melfi merita un'attenzione particolare sia del mondo politico nazionale che locale. In attesa di risposte, non più procrastinabili, le organizzazioni sindacali - è specificato nel comunicato - si incontreranno nuovamente con la direzione aziendale per verificare l'organizzazione del lavoro per le prossime settimane". (ANSA).