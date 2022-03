Gas: vola a massimi storici, tocca 200 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Non si ferma il volo del prezzo del gas: sui mercati telematici ad Amsterdam ha toccato il record storico di 200 euro (esattamente 199,99 per poi scendere leggermente) al Megawattora con il future Ice Ttf, che è il riferimento della materia prima per l'Europa.

In un clima molto volatile e nervoso, l'aumento è del 19% rispetto alla chiusura di ieri. (ANSA).