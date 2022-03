C.Conti: Carlino, aumentare contrasto a frodi Pnrr

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "A garanzia dell'uso corretto del denaro di tutti i cittadini sia del nostro Paese che dell'Unione", in particolare i fondi del Recovery, "vanno incrementate le iniziative per assicurare la prevenzione e il contrasto alle attività illecite a danno dei finanziamenti pubblici comunitari, e anche nazionali": lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte.

Il presidente ha anche sottolineato come nei prossimi mesi l'Italia dovrà affrontare "sfide inedite sia sul fronte dell'economia reale che della gestione dei conti pubblici", perché da un lato dovrà "proseguire a ritmi sostenuti" sul sentiero che già le ha fatto recuperare "una parte considerevole" del Pil perso nel 2020, e dall'altro dovrà "delineare un percorso di ordinata e graduale riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese pubbliche dentro un quadro compatibile con la sostenibilità dell'elevato debito accumulato". (ANSA).