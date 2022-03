Generali: Cda propone Sironi nuovo presidente

E' Andrea Sironi il nuovo presidente di Generali proposto dal Cda del Leone, nella lista che il board porterà all'assemblea del 29 aprile, per prendere il posto di Gabriele Galateri, che ha già comunicato il suo passo indietro, essenzialmente legato alla perdita dei requisiti di indipendenza.

Il professore della Bocconi, oggi al vertice di Borsa Italiana, è stato cooptato nel consiglio insieme ad altri due nuovi amministratori, indipendenti come lui, Alessia Falsarone e Luisa Torchia, i cui nomi, al pari di quello di Sironi, andranno a comporre lista del cda uscente, che verrà approvato, insieme ai conti, nella riunione del board il prossimo il 14 marzo. E dove l'attuale ceo Philippe Donnet è già stato indicato per ricoprire lo stesso incarico per il prossimo triennio.

Il reintegro, che fa tornare a 13 componenti l'attuale cda, in scadenza all'assemblea del 29 aprile, avviene dopo le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone il 13 gennaio, seguito da Romolo Bardin, amministratore delegato della Delfin di Leonardo Del Vecchio, e da Sabrina Pucci considerata non estranea a Fondazione Crt. Si tratta dei tre azionisti che stanno dando battaglia alla lista del cda uscente, 'sponsorizzata' da Meidobanca.

Sironi, 57 anni, residente a Milano, oltre che presidente della Borsa Italiana siede nel cda di Intesa SanPaolo e ha fatto parte dei consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e del London Stock Exchange. E' attualmente vice presidente e docente nel dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano, dove insegna dal 1994, e dove è stato prorettore.

Se Sironi è il più conosciuto fra i tre nuovi consiglieri del Leone non da meno sono nomi femminili cooptati dal cda.

Altro profilo noto è quello di Luisa Torchia, 64 anni, residente a Roma dove è docente di diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre. Torchia ha lavorato non solo in altre università ma anche per il governo italiano, dove è stata membro della Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni. E' stata consigliere giuridico del Presidente del Consiglio (1996-1998). nonché consigliere giuridico per il Ministero e il Ministro della Funzione Pubblica e consulente per la Commissione per la Spesa Pubblica del Mef. E' attualmente consigliere di Almawave, e ha fatto parte dei consigli di Nexi, Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti.